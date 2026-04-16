Crues et glissements de terrain : les écoles fermées dans tout le gouvernorat de Jendouba

Face à la dégradation continue des conditions météorologiques, la Commission régionale de lutte contre les catastrophes et d’organisation des secours de Jendouba a décidé, lors d’une réunion extraordinaire tenue ce mercredi, d’étendre la suspension des cours à l’ensemble des établissements scolaires, de formation professionnelle, crèches et centres de prise en charge des personnes à besoins spécifiques dans tous les districts du gouvernorat. Cette mesure, qui ne concernait jusqu’ici que les délégations de Tabarka et Aïn Draham, pourrait être levée à partir de samedi si les conditions climatiques se stabilisent, selon un membre de la commission.

Routes coupées, oueds en crue

La décision fait suite à une dégradation rapide de la situation sur le terrain ces trois derniers jours. Plusieurs axes routiers sont actuellement impraticables : la route régionale n°53 reliant Fernana aux zones frontalières est coupée en raison de la crue de l’oued Barbar ; la route entre la région de Dakhiliya, dans la délégation de Ghardimaou, et la ville d’Oued Mliz reste interrompue à cause du débordement de l’oued Raggaï ; et la route locale de la région de Gherra, reliant cette zone frontalière à la délégation de Ghardimaou, est également bloquée par les crues de l’oued Malaktiya.

La montée des eaux est par ailleurs signalée sur plusieurs autres cours d’eau, dont Oued Kbir à Tabarka, oued Kassab à Bousalem et Belta Bouaouane, ainsi qu’oued Tassa à Jendouba.

Barrages en alerte

La situation des barrages mobilise particulièrement les autorités. Le barrage de Beni Mtir a atteint un niveau critique, contraignant les responsables à déclencher les sirènes d’alerte et à procéder à un délestage partiel. Le barrage de Bouheurtma approche quant à lui de la saturation.

La commission estime que des précipitations pouvant atteindre 100 millimètres sont attendues dans la nuit, un seuil jugé préoccupant qui justifie le maintien des mesures préventives pour protéger les vies humaines.

Un gouvernorat particulièrement vulnérable

Le gouvernorat de Jendouba, dont le relief complexe et les infrastructures fragilisées le rendent particulièrement sensible aux aléas climatiques, a enregistré des effondrements totaux ou partiels de plusieurs ouvrages hydrauliques dans les délégations de Ghardimaou, Aïn Draham et Tabarka, ainsi que des glissements de terrain touchant la quasi-totalité des délégations, y compris des zones d’habitation, à l’exception de Bousalem et Jendouba-ville.

Les précipitations les plus intenses se concentrent actuellement sur les délégations d’Aïn Draham, Tabarka et Ghardimaou, les autres délégations étant moins affectées.