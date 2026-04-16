Israël-Liban : Trump annonce une nouvelle série de pourparlers pour ce jeudi

Le président américain Donald Trump a annoncé la tenue de nouvelles discussions entre Israël et le Liban ce jeudi, au lendemain d’une première session de négociations directes jugée encourageante par les deux parties.

Ces pourparlers, qui se tiennent à Washington, marquent une étape notable dans les relations entre les deux pays. Mardi, les deux délégations s’étaient retrouvées pour une réunion d’environ deux heures, saluée par Jérusalem et qualifiée de « constructive » par la représentante libanaise.

La poursuite du dialogue dès jeudi témoigne d’une dynamique que Washington entend manifestement entretenir, les États-Unis jouant le rôle de médiateur dans ce processus.