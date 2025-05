CS Sfaxien : Déficit record de 14 millions de dinars

Le président du Club Sportif Sfaxien a apporté aujourd’hui des éclaircissements au sujet de la situation financière du club. Dans une intervention publiée sur la page officielle de la formation sfaxienne, Mehdi Frikha a indiqué que les dettes totales s’élèvent aujourd’hui de 14 millions de dinars.

Près de la moitié de cette dette est relative aux litiges avec les joueurs et les entraineurs.

L’autre moitié concerne des primes et des salaires non réglés depuis 2022 et des dus auprès entre autres de la Steg, la Sonede et la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.