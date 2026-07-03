CS Sfaxien : Mehdi Frikha est le nouveau président

03-07-2026

Mehdi Frikha a été élu, ce vendredi, président du comité directeur du Club sportif Sfaxien pour le mandat 2026-2028, annonce le club de la capitale du sud, sur sa page officielle.

La liste conduite par Mehdi Frikha, seule en lice, a obtenu 122 voix sur un total de 166.

Outre Mehdi Frikha, cette liste est composée de : Thameur Fendri, Sami Boussarsar, Mehdi Safi, Souhir Daoud, Khaled Sarbaji, Aymen Bouattour et Mehdi Ghribi.

La répartition des tâches sera effectuée ultérieurement.

Fil d'actualités

Mondial 2026 : L’Argentine a joué avec le feu contre un monum

04-07-2026

Mondial 2026 : L’Egypte dans l’histoire

03-07-2026

Mercato : Le Stade Tunisien annonce Zakaria Elayeb

03-07-2026

CS Sfaxien : Mehdi Frikha est le nouveau président

03-07-2026

Temps forts

Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le rythme des salaires

25-05-2026

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

Lire aussi

Économie Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le r
High-tech « Smart infrastructures in the A.I era » : Qu
Économie Location immobilière : Loyers en hausse et quarti
Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di

Fil d'actualités

Mondial 2026 : L’Argentine a joué avec le feu contre un monumental Cap Ve

04-07-2026

Mondial 2026 : L’Egypte dans l’histoire

03-07-2026

Mercato : Le Stade Tunisien annonce Zakaria Elayeb

03-07-2026

CS Sfaxien : Mehdi Frikha est le nouveau président

03-07-2026

Temps forts

Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le rythme des salaires

25-05-2026

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025