CS Sfaxien : Mehdi Frikha est le nouveau président

Mehdi Frikha a été élu, ce vendredi, président du comité directeur du Club sportif Sfaxien pour le mandat 2026-2028, annonce le club de la capitale du sud, sur sa page officielle.

La liste conduite par Mehdi Frikha, seule en lice, a obtenu 122 voix sur un total de 166.

Outre Mehdi Frikha, cette liste est composée de : Thameur Fendri, Sami Boussarsar, Mehdi Safi, Souhir Daoud, Khaled Sarbaji, Aymen Bouattour et Mehdi Ghribi.

La répartition des tâches sera effectuée ultérieurement.