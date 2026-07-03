Mondial 2026 : L’Egypte dans l’histoire

03-07-2026

Au terme d’un scénario à couper le souffle au Dallas Stadium, l’Égypte a décroché une qualification historique pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 en éliminant l’Australie aux tirs au but (1-1, 4-2 t.a.b.).

Les Pharaons avaient idéalement lancé leur seizième de finale grâce à une ouverture du score précoce d’Emam Ashour à la 13e minute, avant de manquer plusieurs occasions de faire le break face à des Socceroos initialement timides.

Plus entreprenante au retour des vestiaires, l’Australie a recollé au score à la 55e minute sur un malheureux but contre son camp du défenseur Mohamed Hany. Malgré une fin de match intense et trente minutes de prolongations stériles, durant lesquelles le gardien australien Patrick Beach a brillé, la décision s’est faite aux tirs au but : alors que Mohamed Salah s’est illustré avec une panenka audacieuse et que les tireurs égyptiens ont réalisé un sans-faute, les ratés des Australiens Harry Souttar et Lucas Herrington ont scellé le destin de la rencontre, propulsant l’Égypte vers un duel face au vainqueur d’Argentine – Cap-Vert.

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