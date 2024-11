CS Sfaxien : Pour Dos Santos, la dÃ©faite Ã©tait injuste

CS Sfaxien : Pour Dos Santos, la défaite était injuste

Le Club Sportif Sfaxien a concédé la défaite, mardi soir au stade Hammadi Agrebi de Rades face au CS Constantine (0/1) dans le cadre de la première journée de la coupe de la CAF.

Le coach portugais des Noirs et blancs a déclaré : « Nous étions très bons et parfaitement appliqués. C’était une des meilleures performances de l’équipe depuis mon arrivée. Mais, quand certaines occasions se présentent, à ce niveau-là, nous n’avons pas le droit de les rater. Après autant d’efforts, de volume de jeu et de sacrifices, je trouve que le résultat est injuste. C’est une défaite au goût amer mais nous allons redresser la tête pour récupérer à partir du prochain match en Angola ».

GnetNews