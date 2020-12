Dahmen garde le CSS en vie, mais il faudra un miracle à Sfax

Le CS Sfaxien a quasiment compromis ses chances de disputer la phase de groupes de la ligue des champions d’Afrique 2020/2021. Les joueurs d’Anis Boujelbene ont concédé la défaite (2/0) sur le terrain du stade 5 juillet contre le MC Alger. En toute fin de match, le gardien Aymen Dahmen a arrêté un pénalty qui pouvait mettre fin à tout espoir de qualification.

Les Noirs et Blancs disputeront le match retour dans une semaine à Sfax et auront besoin d’un miracle pour remonter cet handicap, pas seulement pour l’écart, mais aussi pour la prestation globale de toute l’équipe, privée d’imagination, d’agressivité et de rigueur.

GnetNews