Daoued : « Le CA a recruté un joueur qui détenait une épicerie »

Le technicien tunisien, Nader Daoued, a déclaré à IFM que le bureau directeur du Club Africain enchaîne les mauvais choix depuis plusieurs mois : « La première moitié de la saison dernière a été très bien gérée. Beaucoup de jeunes se sont imposés tels que Kassab, Taoues et Laâbidi. Au lieu de payer les dettes, les responsables ont recruté Zemzemi, Guesmi, Chavarria, Abderrazzek et Oueslati. Ce fut un tournant car l’ambiance au vestiaire n’était plus la même et les jeunes n’avaient pas accepté les choix de leurs dirigeants ».

L’adjoint de Maâloul a, ensuite, évoqué les recrutements ratés : « Celui qui veut devenir milliardaire signe au Club Africain. Etes-vous conscients que le CA a recruté un joueur camerounais qui détenait une épicerie ? Je n’ai rien trouvé en cherchant les statistiques des deux joueurs Yimga et Song. Ces inconnus, qui vont encaisser 1.6 million de dinars, sont même introuvables sur Transfermarket. Toutes les personnes impliquées dans cette affaire doivent rendre des comptes ».