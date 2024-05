Démantèlement d’un groupe criminel responsable de cambriolages dans des cabinets d’avocats

La police judiciaire et le district de sûreté de Bab Bhar ont réussi à interpeller les quatre membres d’un groupe criminel accusé d’avoir commis une série de cambriolages dans plus de huit cabinets d’avocats du quartier. Les objets dérobés comprenaient des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables, et d’autres équipements. Cette opération a été confirmée dans un communiqué publié vendredi 10 mai 2024 par la direction générale de la sûreté nationale.

L’accusé principal, qui a un casier judiciaire et avait récemment été libéré de prison après avoir purgé une peine de huit ans pour vol dans des locaux d’habitation, a été identifié comme le cerveau de l’opération. Au cours de l’enquête, il a avoué avoir planifié les cambriolages pendant son séjour en prison, motivé par une vengeance personnelle. Son avocat de l’époque avait exigé des sommes importantes d’argent à sa mère, sans parvenir à réduire sa peine. Il a également admis avoir revendu une partie des objets volés à un commerçant de Souk El Asr.

Les autorités ont réussi à récupérer une partie importante des biens volés. Suite à une consultation avec le ministère public, les suspects ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs en vue de commettre des atteintes aux biens publics et privés. L’enquête a été confiée à la sous-direction des affaires criminelles.

Gnetnews