Darko Novic : « Al Ahly ? Je n’ai aucune envie de me venger »

Le coach de l’Union Sportive de Monastir s’est exprimé après le match qui a opposé son équipe à l’Espérance Sportive de Tunis en amical (1/1). Darko Novic a souligné que ce match de préparation pour affronter Al Ahly était un test très important contre une des meilleurs équipes du continent : « Face aux Sang et or, c’était un match très sérieux, durant lequel on a été bien appliqués et nous avons expérimenté quelques solutions tactiques. Contre Al Ahly, nous aurons besoin d’être au top aussi bien chez nous qu’au match retour. La saison passée, j’ai croisé les égyptiens en demi-finale, mais les choses sont totalement différentes. Je n’ai aucune envie de me venger de l’élimination. Bien au contraire, je dois transmettre à mes joueurs beaucoup de sérénité pour qu’ils ne s’emportent pas, surtout durant les moments difficiles. Un pronostique ? Tout est possible ».

GnetNews