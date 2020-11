Darmanin en fin de semaine en Tunisie, Saïed s’engage à faciliter le rapatriement des « fichés S »

Le Parisien – Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin se rendra en Tunisie « en fin de semaine », rapporte le Parisien. Il y rencontrera son homologue, le ministre de l’Intérieur tunisien, un peu plus d’une semaine après l’attentat à l’arme blanche dans une église de Nice, perpétré par un ressortissant tunisien arrivé illégalement en France, via l’île italienne de Lampedusa.

Cette décision a été prise à l’issue d’un échange téléphonique, samedi, entre Emmanuel Macron et le président de la Tunisie, Kaïs Saïed. Ce dernier a transmis un message de « solidarité » à l’égard des familles de victime. Et il s’est engagé auprès de la France à faciliter l’octroi de laissez-passer consulaires. Ces documents sont indispensables aux éloignements forcés, mais les pays d’origine rechignent très souvent à les accorder. Gérald Darmanin sera donc chargé de mettre en place un processus plus fluide.

Pour le gouvernement français, il s’agit de pouvoir procéder à l’éloignement du territoire français de plusieurs fichés S d’origine tunisienne, séjournant illégalement en France…