Tunisie/ France : Saïed condamne le terrorisme, « l’Islam en est innocent »

Le président Kaïs Saïed a condamné « toutes les formes de violence et de terrorisme ». Dans un entretien téléphonique ce week-end avec son homologue français, Emmanuel Macron, le chef de l’Etat a déclaré qu’il n’y avait pas l’ombre d’un doute que « certaines parties cherchent à troubler de nombreuses sociétés dont la société française ». « L’Islam en est innocent ».

Dans cette communication téléphonique intervenue samedi soir et axée sur « les relations bilatérales privilégiées », et les opérations terroristes survenues en France, les deux présidents ont pointé « ceux qui se dissimulent derrière l’Islam, alors qu’ils ont été enrôlés en vue d’y porter atteinte, mais aussi pour nuire aux relations liant les peuples et les nations ».

Saïed et Macron ont évoqué « la question de la migration irrégulière et les solutions devant être trouvées, pour remédier à ce fléau qui s’aggrave de temps à autre, en vue d’atteindre des finalités politiques. »

