David Bettoni : « Contre nous, les équipes jouent avec plus d’euphorie »

Le Club Africain affrontera le Stade Tunisien au Bardo, ce samedi à partir de 14h. Avant ce derby, le coach des Rouges et blancs, David Bettoni a déclaré : « C’est un match important. Nous sommes en tête du classement et nous ferons ce qu’il faut pour y rester. Un derby est toujours indécis. Nous respectons tous les adversaires et nous affronteront le match avec beaucoup d’application et de sérieux. Nous sommes le Club Africain et contre nous, les équipes jouent avec plus d’euphorie et d’engagement ».