DÃ©cÃ¨s de lâ€™auteur-compositeur libanais, Elyes Rahbani

Décès de l’auteur-compositeur libanais, Elyes Rahbani

L’auteur-compositeur libanais, Elyes Rahbani, est décédé ce lundi 04 janvier à l’âge de 82 ans, annoncent des médias libanais, sans préciser les causes de sa disparition.

Le défunt a composé des milliers de chansons, ainsi de musiques de films.

Le musicien et chef d’orchestre a composé des chansons pour des monuments et des stars de la chanson arabe et libanaise, à l’instar de la diva Faïrouz, Sabbah, Wadi el-Safi, Nasri Chamseddine, Melhem Barakek, Mejda Erroumi, Julia Boutros et autres… Que Dieu l’accueille dans son infinie miséricorde.

