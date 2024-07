Décès de l’historien et universitaire Habib Jenhani

Le ministère des Affaires culturelles a annoncé avec regret le décès de l’universitaire et historien Habib Jenhani, survenu dimanche à l’âge de 90 ans.

Né à Kélibia en 1934, Habib Jenhani a fait ses études primaires dans sa ville natale avant de poursuivre son éducation à Tunis, à la Zitouna et à la Medersa Khaldounia. Il a ensuite étudié en France et en Allemagne, où il a obtenu son doctorat en histoire économique et sociale.

À son retour en Tunisie, il a rejoint la Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis, où il a enseigné l’histoire médiévale du Maghreb arabe. Il a également occupé des postes importants au ministère des Affaires culturelles, notamment en tant que directeur des Lettres, et a été rédacteur en chef de la revue « El Hayet Ethakafia » en 1978.

Aux côtés de l’écrivain Taoufik Baccar, du poète Salah Germadi et de l’auteur Abdelkader Zghal, Habib Jenhani a cofondé plusieurs structures culturelles tunisiennes et arabes, telles que l’Union des écrivains tunisiens et l’Association tunisienne de l’histoire et des monuments. Il a publié de nombreuses œuvres de référence en arabe, notamment « Le Maghreb islamique : études économiques et sociales » (1968), « Mohamed Bach Hamba : un leader syndicaliste et nationaliste » (1990) et « Écrits philosophiques et politiques » (2016).

Gnetnews