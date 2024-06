Décès de l’influenceuse Tunisienne Farah El Kadhi

Farah El Kadhi, célèbre instagrameuse tunisienne également connue sous le pseudonyme « Faf », est décédée ce lundi 17 juin 2024 sur l’île de Malte.

Selon les premières informations disponibles, Farah El Kadhi a succombé à un arrêt cardiaque.

En plus de sa carrière en tant qu’ingénieure architecte, Farah El Kadhi s’était fait connaître comme influenceuse, rassemblant plus d’un million de followers sur Instagram. Sa présence sur les réseaux sociaux et son influence étaient significatives, marquant un grand nombre de personnes par ses publications et son engagement en ligne.

Gnetnews