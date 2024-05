La Tunisie rÃ©alise un excÃ©dent commercial alimentaire record en Avril 2024

La Tunisie réalise un excédent commercial alimentaire record en Avril 2024

Selon les données publiées par l’Observatoire national de l’agriculture (Onagri), la Tunisie a enregistré un excédent commercial alimentaire exceptionnel en avril 2024. La balance commerciale alimentaire du pays a été améliorée de manière spectaculaire, passant d’un déficit de 213,8 millions de dinars (MD) à la fin avril 2023 à un excédent de 1.350,5 MD à la fin avril 2024. Le taux de couverture des échanges alimentaires a grimpé de 65,2 points pour atteindre 156,8%.

En valeur, les exportations alimentaires ont augmenté de 60,6%, tandis que les importations ont diminué de 6,2%. Cet excédent s’explique principalement par la forte augmentation des exportations d’huile d’olive (+109,8%), de produits de la pêche (+40,8%) et de dattes (+19,5%). En parallèle, les importations de sucre ont chuté de 64,3% et celles des céréales de 2,2%, malgré une hausse de 11,4% des importations d’huiles végétales.

Les prix des produits céréaliers ont connu une baisse notable, variant entre 15% et 29%. Plus précisément, les prix à l’importation ont diminué de 15% pour le blé dur, de 23,7% pour le blé tendre, de 29,4% pour l’orge et de 25,6% pour le maïs. Les huiles végétales ont également vu leurs prix baisser de 23,2%, tandis que ceux du lait et des produits laitiers ont diminué de 4,9%. En revanche, le prix du sucre a augmenté de 38,7%.

