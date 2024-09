Démantèlement d’un réseau de trafic de drogue et saisie de 15 kg de cannabis par la Garde nationale à Ben Arous (Vidéo)

Les unités de la direction des affaires judiciaires de la Garde nationale à Ben Arous, en collaboration avec les départements de lutte contre la drogue et contre la criminalité, ont réussi à démanteler un réseau spécialisé dans le trafic de stupéfiants. Une opération de sécurité de grande envergure a permis la saisie de 15 kilogrammes de cannabis.

L’enquête a débuté à la suite d’informations recueillies par les unités de lutte contre la drogue, indiquant l’implication de plusieurs suspects dans l’importation de drogues depuis un pays voisin et leur distribution dans les régions de Kasserine, du Sahel et du Grand Tunis.

Grâce à des investigations approfondies et à des opérations sur le terrain menées par les unités spécialisées, soutenues par les forces d’élite et les unités d’intervention rapide d’El Aouina, plusieurs perquisitions ont été effectuées dans des locaux suspects à El Aouina (Tunis) et Foussana (Kasserine). Quatre individus appartenant à ce réseau criminel ont été arrêtés, et 150 plaques de cannabis, pesant un total de 15 kg, ont été saisies. Trois véhicules utilisés pour le transport de la drogue ont également été confisqués.

Le parquet a ordonné la prise des mesures judiciaires nécessaires et la poursuite des investigations.

Gnetnews