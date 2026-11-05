DÃ©marches administratives : bientÃ´t la carte dâ€™identitÃ© et le passeport depuis son tÃ©lÃ©phone

05-11-2026

Faire renouveler sa carte dâ€™identitÃ© ou son passeport sans faire la queue au guichet : câ€™est la perspective que dessine le ministre des Technologies de la communication, Sofiene Hemissi. Selon lui, plusieurs services administratifs deviendront accessibles Ã  distance avant la fin de 2026.

Au programme : le certificat de rÃ©sidence, la consultation des informations liÃ©es au permis de conduire, ainsi que les demandes de dÃ©livrance et de renouvellement de la carte dâ€™identitÃ© nationale et du passeport.

Le dispositif doit aussi sâ€™Ã©largir au paiement des taxes municipales Ã  distance et Ã  la dÃ©claration fiscale des particuliers.

Lâ€™application Â« Khadamet Â», lancÃ©e officiellement fin aoÃ»t 2026, propose dÃ©jÃ  plus de 40 services administratifs. Lâ€™accÃ¨s se fait de maniÃ¨re sÃ©curisÃ©e, grÃ¢ce Ã  lâ€™identitÃ© numÃ©rique.

Et ce nâ€™est pas fini : une nouvelle version de lâ€™application est attendue dÃ©but 2027. Elle apportera dâ€™autres services, choisis parmi ceux que les citoyens utilisent le plus.

Source : Mosaique Fm

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