Huile dâ€™olive : la Tunisie veut jouer dans la cour des grands

06-11-2026

Pas question de rester le fournisseur en vrac des autres. La Tunisie veut faire monter en puissance ses ventes dâ€™huile dâ€™olive conditionnÃ©e, avec un cap fixÃ© Ã  100 000 tonnes exportÃ©es dâ€™ici 2030.

Cet objectif figure parmi les prioritÃ©s du ministÃ¨re du Commerce et du DÃ©veloppement des exportations. Le ministre Samir Abid lâ€™a prÃ©sentÃ© dans le cadre du programme de son dÃ©partement pour 2027. Pour y arriver, les autoritÃ©s comptent dâ€™abord bÃ¢tir une feuille de route Ã  moyen terme. Elles prÃ©voient aussi de renforcer la promotion de lâ€™huile tunisienne Ã  lâ€™Ã©tranger et de lancer des campagnes de communication numÃ©rique, taillÃ©es sur mesure pour chaque marchÃ© visÃ©.

Lâ€™huile dâ€™olive biologique aura droit Ã  une attention particuliÃ¨re, tout comme la recherche de nouveaux dÃ©bouchÃ©s commerciaux.

Les premiers chiffres laissent entrevoir une vraie dynamique : environ 55 400 tonnes dâ€™huile conditionnÃ©e ont dÃ©jÃ  pris le chemin de lâ€™export durant les dix premiers mois de la campagne 2025-2026.

DerriÃ¨re cette stratÃ©gie, lâ€™idÃ©e est claire. Il sâ€™agit de tirer davantage de valeur de chaque litre vendu, de pousser des marques tunisiennes sur les rayons Ã©trangers et de moins dÃ©pendre des ventes en vrac, pour mieux valoriser ce produit emblÃ©matique de lâ€™agriculture du pays.

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