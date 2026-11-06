Un lycÃ©e de la capitale cambriolÃ©, un suspect arrÃªtÃ©

06-11-2026

Le matÃ©riel dÃ©robÃ© dans un lycÃ©e de la capitale a Ã©tÃ© rÃ©cupÃ©rÃ©, et un suspect est derriÃ¨re les barreaux. Un homme de 24 ans a Ã©tÃ© arrÃªtÃ©, a fait savoir vendredi une source de la Direction gÃ©nÃ©rale de la sÃ»retÃ© nationale Ã  lâ€™Agence Tunis Afrique Presse (TAP).

Les faits remontent Ã  la nuit du 4 au 5 novembre. Des individus se sont introduits dans lâ€™Ã©tablissement et sont repartis avec un grand tÃ©lÃ©viseur, un rÃ©troprojecteur et un ordinateur.

Les enquÃªteurs ont rapidement orientÃ© leurs recherches vers un habitant du quartier de Jebel Lahmar, Ã  Tunis. Munies de lâ€™autorisation du ministÃ¨re public, les unitÃ©s sÃ©curitaires ont perquisitionnÃ© son domicile. Le suspect y a Ã©tÃ© interpellÃ©, et tout le matÃ©riel volÃ© a Ã©tÃ© retrouvÃ© sur place.

Il a Ã©tÃ© placÃ© en garde Ã  vue et mis Ã  la disposition de la brigade de la police judiciaire dâ€™El Omrane. Lâ€™enquÃªte suit son cours.

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