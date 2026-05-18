Démographie : les femmes représenteront plus de la moitié de la population tunisienne d’ici 2054

L’écart d’espérance de vie et l’émigration majoritairement masculine accentueront progressivement la prédominance féminine, selon les projections de l’INS.

D’ici 2054, les femmes constitueront 52,2 % de la population tunisienne, contre 50,7 % en 2025. C’est l’une des tendances démographiques majeures qui se dégagent du Flash Projection 2025-2054 publié par l’Institut national de la statistique (INS), sous l’effet conjugué d’un écart d’espérance de vie favorable aux femmes et d’une émigration à dominante masculine.

En chiffres absolus, la population féminine progresserait de 6,07 millions en 2025 à 6,95 millions en 2054, tandis que la population masculine passerait de 5,91 à 6,38 millions sur la même période. Le rapport de masculinité reculerait en conséquence de 97 à 91 hommes pour 100 femmes.

Sur le plan global, la Tunisie compterait environ 13,3 millions d’habitants à l’horizon 2054. La dynamique démographique s’y annonce toutefois très atténuée : le taux d’accroissement, encore proche de 0,5 % vers 2035, tomberait à 0,03 % en 2054, signe d’une quasi-stagnation de la population à cette échéance.