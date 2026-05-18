Démographie : les femmes représenteront plus de la moitié de la population tunisienne d’ici 2054

18-05-2026

L’écart d’espérance de vie et l’émigration majoritairement masculine accentueront progressivement la prédominance féminine, selon les projections de l’INS.

D’ici 2054, les femmes constitueront 52,2 % de la population tunisienne, contre 50,7 % en 2025. C’est l’une des tendances démographiques majeures qui se dégagent du Flash Projection 2025-2054 publié par l’Institut national de la statistique (INS), sous l’effet conjugué d’un écart d’espérance de vie favorable aux femmes et d’une émigration à dominante masculine.

En chiffres absolus, la population féminine progresserait de 6,07 millions en 2025 à 6,95 millions en 2054, tandis que la population masculine passerait de 5,91 à 6,38 millions sur la même période. Le rapport de masculinité reculerait en conséquence de 97 à 91 hommes pour 100 femmes.

Sur le plan global, la Tunisie compterait environ 13,3 millions d’habitants à l’horizon 2054. La dynamique démographique s’y annonce toutefois très atténuée : le taux d’accroissement, encore proche de 0,5 % vers 2035, tomberait à 0,03 % en 2054, signe d’une quasi-stagnation de la population à cette échéance.

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