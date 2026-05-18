Ibrahim Bouderbala reçoit le conseil local de Bab Bhar – Sidi Bechir et promet l’appui de l’Assemblée

Les élus locaux ont exposé les obstacles qui freinent leurs projets de développement, entre problèmes fonciers, bâtiments menaçant ruine et préoccupations éducatives.

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Ibrahim Bouderbala, a reçu ce lundi matin au palais du Bardo les membres du conseil local de Bab Bhar – Sidi Bechir, accompagnés du député de la circonscription Adel Bousselmi et du vice-président de l’Assemblée chargé des relations judiciaires et des instances constitutionnelles.

Les membres du conseil ont présenté à leur hôte les actions entreprises pour soutenir le développement local et favoriser l’intégration économique et sociale de la zone, insistant sur leur rôle de courroie de transmission entre les citoyens et les autorités locales et régionales. Ils ont également évoqué plusieurs obstacles qui entravent l’accomplissement de leurs missions : des problèmes fonciers bloquant des projets dans les domaines sanitaire, récréatif et sportif, des difficultés liées à l’application de la législation sur les bâtiments menaçant ruine faute de logements de rechange pour les habitants expulsés, ainsi que des préoccupations éducatives, notamment l’absence de dispositifs de sécurisation des établissements scolaires lors des examens nationaux et la propagation du phénomène de la drogue chez les jeunes. Ils ont par ailleurs appelé à conjuguer les efforts pour préserver le cachet environnemental et touristique de la zone, vitrine d’un patrimoine civilisationnel et historique majeur.

Ibrahim Bouderbala a salué l’engagement des conseils locaux à travers le pays, rappelant la philosophie du nouveau texte constitutionnel qui consacre le rôle central de ces instances dans le renforcement de l’action de proximité et le resserrement du lien entre le citoyen et l’État. Il a affirmé que ces conseils sont appelés à jouer un rôle de premier plan dans la formulation de propositions et le suivi de la mise en œuvre des projets, et a assuré de la disponibilité de l’Assemblée à leur apporter le soutien nécessaire dans le cadre de ses attributions de contrôle. Il a invité les membres du conseil à formaliser leurs préoccupations et propositions et à les transmettre aux députés de leur circonscription pour relais auprès des instances compétentes.