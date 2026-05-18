Ibrahim Bouderbala reçoit le conseil local de Bab Bhar – Sidi Bechir et promet l’appui de l’Assemblée

18-05-2026

Les élus locaux ont exposé les obstacles qui freinent leurs projets de développement, entre problèmes fonciers, bâtiments menaçant ruine et préoccupations éducatives.

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Ibrahim Bouderbala, a reçu ce lundi matin au palais du Bardo les membres du conseil local de Bab Bhar – Sidi Bechir, accompagnés du député de la circonscription Adel Bousselmi et du vice-président de l’Assemblée chargé des relations judiciaires et des instances constitutionnelles.

Les membres du conseil ont présenté à leur hôte les actions entreprises pour soutenir le développement local et favoriser l’intégration économique et sociale de la zone, insistant sur leur rôle de courroie de transmission entre les citoyens et les autorités locales et régionales. Ils ont également évoqué plusieurs obstacles qui entravent l’accomplissement de leurs missions : des problèmes fonciers bloquant des projets dans les domaines sanitaire, récréatif et sportif, des difficultés liées à l’application de la législation sur les bâtiments menaçant ruine faute de logements de rechange pour les habitants expulsés, ainsi que des préoccupations éducatives, notamment l’absence de dispositifs de sécurisation des établissements scolaires lors des examens nationaux et la propagation du phénomène de la drogue chez les jeunes. Ils ont par ailleurs appelé à conjuguer les efforts pour préserver le cachet environnemental et touristique de la zone, vitrine d’un patrimoine civilisationnel et historique majeur.

Ibrahim Bouderbala a salué l’engagement des conseils locaux à travers le pays, rappelant la philosophie du nouveau texte constitutionnel qui consacre le rôle central de ces instances dans le renforcement de l’action de proximité et le resserrement du lien entre le citoyen et l’État. Il a affirmé que ces conseils sont appelés à jouer un rôle de premier plan dans la formulation de propositions et le suivi de la mise en œuvre des projets, et a assuré de la disponibilité de l’Assemblée à leur apporter le soutien nécessaire dans le cadre de ses attributions de contrôle. Il a invité les membres du conseil à formaliser leurs préoccupations et propositions et à les transmettre aux députés de leur circonscription pour relais auprès des instances compétentes.

Fil d'actualités

Ibrahim Bouderbala reçoit le conseil local de Bab Bhar – Sidi Bec

18-05-2026

Démographie : les femmes représenteront plus de la moitié de la p

18-05-2026

Handball : Voici les dates des demi-finales

18-05-2026

Fourrières municipales : 70 % de remise sur les frais de saisie jus

18-05-2026

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

High-tech « Smart infrastructures in the A.I era » : Qu
Économie Location immobilière : Loyers en hausse et quarti
Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le

Fil d'actualités

Ibrahim Bouderbala reçoit le conseil local de Bab Bhar – Sidi Bechir et prome

18-05-2026

Démographie : les femmes représenteront plus de la moitié de la population tu

18-05-2026

Handball : Voici les dates des demi-finales

18-05-2026

Fourrières municipales : 70 % de remise sur les frais de saisie jusqu’à

18-05-2026

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025