Déraillement d’une rame du métro 4 : Aucun blessé, des dégâts matériels signalés

Ce mardi vers 16h10, une rame du métro 4, assurant la liaison entre le centre-ville de Tunis et la Manouba, a déraillé au niveau de la station du Bardo, selon les informations fournies par la Société des transports de Tunis « Transtu ». Heureusement, aucun dégât humain n’a été signalé.

Le métro, en direction du centre-ville de Tunis, a quitté la voie ferrée et est entré en collision avec la barrière en fer, endommageant la porte d’une autre rame qui était stationnée sur la voie opposée. Bien que des dégâts matériels aient été constatés, aucun passager n’a été blessé, a confirmé TRANSTU.

Suite à l’incident, le trafic du métro a repris sur une seule voie, entre les stations « Kheireddine » et du « Bardo ». Pour faciliter le déplacement des voyageurs, six bus ont été mobilisés en attendant la réparation des deux voies. Une équipe d’enquêteurs de la commission d’enquête sur les accidents de la société s’est rendue sur place pour déterminer les causes de ce déraillement, selon la même source.

