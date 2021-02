Derby de Tunis : Le CA dénonce l’arbitrage « impartial » et hausse le ton

Dans un communiqué publié dimanche soir, le Club Africain a dénoncé l’arbirage qu’il a jugé « impartial » durant le derby qu’il a perdu (1/0) contre l’Espérance Sportive de Tunis.

Pour les Rouges et Blancs, Amir Loussif n’a pas été au niveau de la responsabilité, tout comme ses assistants et ils ont tous influencé le résultat final : « Un carton rouge dès l’entame du match, alors que l’arbitre a été clément au moins à trois reprises avec les adversaires. Nous n’allons plus tolérer de telles erreurs et nous ne permettrons plus à quiconque de porter préjudice à notre club sinon, notre réaction sera dure ».

GnetNews