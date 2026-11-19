Derby de Tunis : Un Allemand au sifflet

L’arbitre allemand Felix Zwayer dirigera le derby entre l’Espérance de Tunis et le Club Africain, dimanche 22 novembre à 14h30 au stade de Radès, pour le compte de la 8e journée de Ligue 1.

Âgé de 45 ans, le Berlinois est arbitre international depuis 2012 et figure parmi l’élite de l’UEFA. Il a notamment officié en demi-finale de l’Euro 2024 (Angleterre – Pays-Bas) et à la Coupe du monde 2026.