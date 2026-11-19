Ariana : fin de cavale pour un auteur présumé de cambriolages

Mercredi, la police judiciaire d’Ariana Ville a arrêté un homme soupçonné d’être l’auteur d’une série de cambriolages dans les quartiers d’Ennasr et d’El Menzah 5, 6 et 8.

Le suspect a été pris en flagrant délit, en train de cambrioler une habitation. Il y avait séquestré la propriétaire avant de repartir avec des bijoux en or, une importante somme d’argent rangée dans son coffre-fort et plusieurs téléphones portables.

L’enquête a montré sa méthode : il entrait chez ses victimes par les fenêtres, menaçait les occupants, puis les dépouillait de leur argent et de leurs bijoux.

Une bonne partie du butin a été retrouvée et rendue à ses propriétaires. Après consultation du parquet près le tribunal de première instance de l’Ariana, le suspect a été placé en garde à vue.