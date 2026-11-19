Pouvoir dâ€™achat : de nouvelles baisses de prix ce week-end

Les consommateurs retrouveront de nouvelles promotions le samedi 21 et le dimanche 22 novembre 2026. Le ministÃ¨re du Commerce et du DÃ©veloppement des exportations a annoncÃ© une sÃ©rie de rÃ©ductions sur plusieurs produits de consommation, dans le cadre du programme de maÃ®trise des prix et de soutien au pouvoir dâ€™achat, qui entame sa cinquiÃ¨me semaine.

MenÃ©e avec les fournisseurs et les distributeurs, lâ€™opÃ©ration concerne les grandes et moyennes surfaces de toutes les rÃ©gions du pays.

Entretien mÃ©nager et produits frais

Une remise de 15 % sera appliquÃ©e aux produits dâ€™entretien, quelles que soient les marques et les contenances : eau de Javel, parfums pour sols, liquide vaisselle, lessives en poudre et liquides pour lavage Ã la main ou en machine.

Pour les produits agricoles frais, les prix au kilogramme sont fixÃ©s comme suit : entre 2 050 et 2 300 millimes pour les pommes de terre, 1 400 millimes pour les oignons secs, 1 900 millimes pour les piments doux et forts, 2 600 millimes pour les tomates, 1 990 millimes pour les clÃ©mentines et 1 500 millimes pour les grenades.

Volaille

Ã€ Sfax, plusieurs commerces du marchÃ© municipal de Bab Jebli prennent part Ã lâ€™initiative. Le poulet prÃªt Ã cuire y sera proposÃ© Ã 7 500 millimes le kilogramme, les cuisses de poulet Ã 9 000 millimes et le blanc de poulet Ã 12 000 millimes. Lâ€™escalope de dinde, câ€™est-Ã -dire le blanc de dinde en tranches, est fixÃ©e Ã 16 500 millimes le kilogramme.