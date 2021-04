Des organisations, partis et personnalités réclament la révision de la nomination à la tête de la TAP et appellent à un sit-in ce jeudi devant son siège central

Des organisations de la société civile, des partis politiques et des personnalités nationales…expriment leur « soutien absolu aux employés et journalistes de la TAP, et à leur militantisme légitime pour libérer le secteur ».

Dans un communiqué rendu public hier soir, les signataires appellent le gouvernement à revoir les dernières nominations à la tête de la TAP, et de radio Shems, « à opter pour les critères de compétence, de professionnalisme et d’impartialité en matière de nomination, et à en finir avec les tentatives d’inféoder le secteur au service de sa ceinture politique ».

Les organisations et partis considèrent l’incursion de la police dans les locaux de l’agence de presse, comme s’inscrivant « dans le cadre d’un plan méthodique visant à liquider la transition démocratique, à accaparer le pouvoir de la part du mouvement Ennahdha et ses partenaires ».

Ils appellent à un sit-in ce jeudi 15 avril 2021 à midi, devant le siège central de la TAP, en soutien à ses journalistes et employés et en défense de l’indépendance du service public.

Les signataires de ce communiqué sont la LTDH, le SNJT, le collectif Soumoud, l’ATFD, le FTDES, l’observatoire national de la défense de la civilité de l’Etat, el-Bawsala, l’association tunisienne de défense des minorités…, les partis el-Massar, le parti socialiste, le mouvement Echaâb, Machrou Tounes, le courant populaire, le front populaire…ainsi que des personnalités comme Sadok Belaïd, Mokhtar Trifi, Kamel Jendoubi, Chawki Tabib, Youssef Seddik, Mohamed Fadhel Mahfoudh, Néji Bghouri, Sahbi Ben Frej, Mohamed Kilani et d’autres.

Gnetnews