Des Tunisiens en Turquie ayant perdu tout contact avec leur famille, retrouvÃ©s et sont sains et saufs (Consulat)

Des Tunisiens en Turquie ayant perdu tout contact avec leur famille, retrouvés et sont sains et saufs (Consulat)

Le Consulat général de Tunisie à Istanbul indique avoir rétabli le contact avec trois ressortissants tunisiens, résidant dans la province de Hatay (Sud de la Turquie), après avoir été alerté par leurs familles respectives d’avoir perdu toute liaison avec eux dans la foulée du séisme, et sont tous les trois sains et saufs.

La mission consulaire réitère qu’aucun mort, ni blessé n’est à déplorer, jusque-là parmi les Tunisiens.

Le consulat dit être parvenu à entrer en contact, avec la ressortissante tunisienne, Rania Zine, résidant à Hatay, à prendre de ses nouvelles, à rassurer sa famille.

Il dit œuvre à assurer son arrivée à Istanbul, dans l’attente de son évacuation vers la Tunisie. Idem pour le jeune tunisien, Rami Msadek footballeur à Hatay.

S’agissant de la ressortissante tunisienne, Jihene Ghariani, établie dans la même province du Sud de la Turquie, avec laquelle sa famille a perdu tout contact après le séisme, le consulat dit l’avoir contactée ce matin, elle se porte bien, et sa famille a été contactée et rassurée.

Le ministère des Affaires étrangères avait indiqué, auparavant, être en train de suivre la situation des Tunisiens se trouvant en Turquie et en Syrie, en coordination avec nos missions diplomatiques et consulaires dans ces deux pays, les appelant « à la prudence et à suivre les mesures de sécurité ».

