Devant le Conseil de sÃ©curitÃ©, la Tunisie rÃ©affirme sa solidaritÃ© avec la Palestine

Prenant la parole lors dâ€™un dÃ©bat public du Conseil de sÃ©curitÃ© consacrÃ© Ã Â« La situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne Â», le diplomate tunisien Nabil Ammar a livrÃ© un plaidoyer appuyÃ©. Selon lui, si le gÃ©nocide se poursuit en Palestine et si les agressions et les conflits sâ€™aggravent dans la rÃ©gion, câ€™est parce que la communautÃ© internationale nâ€™a pas su rendre au peuple palestinien ses droits inaliÃ©nables sur lâ€™ensemble de son territoire.

Il a averti que la situation actuelle va Ã lâ€™encontre du droit international comme de la Charte des Nations unies, et quâ€™elle ne sert les intÃ©rÃªts de personne. Une politique bÃ¢tie sur le meurtre de civils et sur la spoliation de leurs terres et de leurs ressources, a-t-il prÃ©venu, est dâ€™aprÃ¨s lui condamnÃ©e Ã Ã©chouer.

Nabil Ammar a Ã©galement plaidÃ© pour que les crimes commis soient mis au jour et condamnÃ©s, et pour que les victimes obtiennent rÃ©paration. Chiffres Ã lâ€™appui, il a rappelÃ© que 1 394 Palestiniens ont Ã©tÃ© tuÃ©s depuis lâ€™annonce du cessez-le-feu en octobre 2025, et que le bilan global dÃ©passe dÃ©sormais les 73 900 morts depuis le dÃ©but du gÃ©nocide.

Le diplomate a aussi rÃ©affirmÃ© lâ€™engagement de la Tunisie aux cÃ´tÃ©s du peuple palestinien. Son pays, qui a connu le colonialisme, sa violence et ses humiliations, y puise, a-t-il dit, une dÃ©termination dâ€™autant plus forte Ã poursuivre ce combat.

Il a enfin renouvelÃ© le soutien de Tunis Ã toutes les initiatives visant Ã faire cesser les opÃ©rations militaires et Ã bÃ¢tir une paix qui tienne compte des intÃ©rÃªts de toutes les parties.

SourceÂ : TAP