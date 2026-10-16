MÃ©tÃ©o en Tunisie : Ciel peu nuageux et tempÃ©ratures en hausse

La mÃ©tÃ©o sera marquÃ©e ce vendredi 16 octobre 2026, par un temps alternant du soleil et des passages nuageux. Quant aux tempÃ©ratures, elles seront relativement Ã©levÃ©es pour la saison.

Dans le nord, notamment Ã Tunis, le ciel sera gÃ©nÃ©ralement ensoleillÃ©. Les tempÃ©ratures oscilleront entre 16 Â°C et 29 Â°C. Dans le centre et le Sahel, les maximales varieront entre 26 Â°C et 28 Â°C. Les rÃ©gions de lâ€™intÃ©rieur et du Sud connaÃ®tront Ã©galement un temps relativement doux, avec une couverture nuageuse variable selon les zones.

Le risque de prÃ©cipitations restera trÃ¨s faible sur lâ€™ensemble du pays. Les tempÃ©ratures seront plus fraÃ®ches en dÃ©but de matinÃ©e et en soirÃ©e, avant de grimper progressivement au fil de la journÃ©e.

Les conditions mÃ©tÃ©orologiques sâ€™annoncent agrÃ©ables dans lâ€™ensemble et favorables aux dÃ©placements ainsi quâ€™aux activitÃ©s en plein air.