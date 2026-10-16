FÃªte de lâ€™Ã‰vacuation : KaÃ¯s SaÃ¯ed rend hommage aux martyrs et inaugure un patrouilleur construit en Tunisie

Hier, jeudi 15 octobre, le prÃ©sident de la RÃ©publique, KaÃ¯s SaÃ¯ed, a prÃ©sidÃ© la commÃ©moration du 63e anniversaire de la FÃªte de lâ€™Ã‰vacuation, avant dâ€™inaugurer, Ã la base navale de Bizerte, un patrouilleur militaire entiÃ¨rement fabriquÃ© Tunisia.

Le chef de lâ€™Ã‰tat a dâ€™abord rendu hommage aux martyrs au CarrÃ© qui leur est consacrÃ©. Au son de lâ€™hymne national, il a saluÃ© le drapeau, passÃ© en revue un dÃ©tachement dâ€™honneur des trois armÃ©es, dÃ©posÃ© une gerbe de fleurs au pied du monument commÃ©moratif, puis rÃ©citÃ© la Fatiha Ã la mÃ©moire de ceux qui sont tombÃ©s. Le ministre de la DÃ©fense nationale et les membres du Conseil supÃ©rieur des armÃ©es sâ€™Ã©taient joints Ã lui pour ce moment de recueillement.

Il est ensuite allÃ© Ã la rencontre dâ€™anciens combattants des affrontements de juillet 1961. Ã€ lâ€™Ã©poque, sous le mot dâ€™ordre Â« lâ€™Ã©vacuation et les armes Â», des Tunisiens venus de toutes les rÃ©gions sâ€™Ã©taient levÃ©s pour dÃ©fendre lâ€™indÃ©pendance et la souverainetÃ© de leur pays, au prix de sacrifices immenses : des milliers de morts et de blessÃ©s.

La journÃ©e sâ€™est conclue Ã la base navale principale de Bizerte, oÃ¹ le prÃ©sident a inaugurÃ© un patrouilleur militaire entiÃ¨rement conÃ§u et fabriquÃ© par des compÃ©tences tunisiennes. Il y voit une premiÃ¨re Ã©tape vers la production dâ€™autres Ã©quipements, et la preuve que la jeunesse, les scientifiques et les forces armÃ©es du pays sont capables dâ€™innover dans tous les domaines. Ce patrouilleur, a-t-il promis, ne sera que le point de dÃ©part dâ€™autres rÃ©alisations.