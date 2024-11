ELIM-CAN 2025 : La Tanzanie barre la route Ã  la GuinÃ©e ! Botswana IN, Mauritanie OUT

ELIM-CAN 2025 : La Tanzanie barre la route à la Guinée ! Botswana IN, Mauritanie OUT

Présente lors des trois dernières CAN, quart de finaliste en 2023, la Guinée ne disputera pas la prochaine édition qui aura lieu fin 2025 au Maroc. les Guinéens de Serhou Guirassy ont été éliminés en s’inclinant en Tanzanie (0-1), une nation qui les avait déjà battus le 10 septembre (1-2). Le seul but du match a été inscrit par Msuva, à l’affût dans le dos du Strasbourgeois Saïdou Sow pour mettre le ballon au fond.

Les Tanzaniens, eux, disputeront leur troisième CAN en quatre éditions (après avoir connu la phase de groupes en 2019 et 2023).

Dans le groupe C, l’Egypte a concédé le nul (1/1) face au Botswana qui valide son billet pour la CAN 2025 avec huit points au compteur. Un de plus que la Mauritanie qui a dominé le Cap Vert (1/0).