Ennahdha condamne l’arrestation de son secrétaire général et de ses accompagnateurs

Le mouvement Ennahdha a publié un communiqué pour dénoncer l’arrestation de son secrétaire général, Ajmi Lourimi, ainsi que de ses accompagnateurs, Mohamed Ghannoudi et Mossâab Gharbi, lors d’un contrôle d’identité à Borj Amri, dans le gouvernorat de Manouba.

Selon le communiqué, il a été confirmé qu’aucune affaire ou avis de recherche ne concernait Ajmi Lourimi et Mossâab Gharbi, qui ne faisaient l’objet d’aucune poursuite judiciaire, rendant leur détention injustifiée. En revanche, Mohamed Ghannoudi était recherché et a été transféré à l’unité de sécurité compétente pour régulariser sa situation légale.

Ennahdha a dénoncé des violations des procédures légales et des droits et libertés, soulignant que les trois hommes ont été transférés successivement à plusieurs postes, empêchant leurs avocats de les rencontrer. Ajmi Lourimi et Mossâab Gharbi ont été maintenus en détention sans mandat légal ni accusation claire. Après huit heures de détention, ils ont été transférés au Pôle de lutte contre le terrorisme puis à la caserne d’El Aouina.

Le mouvement a exprimé ses préoccupations concernant la tenue des élections présidentielles à venir, soulignant que ces arrestations renforcent les craintes d’un processus électoral non démocratique et répressif. Ennahdha a appelé à la libération immédiate d’Ajmi Lourimi, Mohamed Ghannoudi et Mossâab Gharbi, ainsi qu’à la libération de tous les détenus politiques et à l’arrêt des accusations et arrestations des opposants politiques.

