Ennahdha revient sur l’échec de la consultation nationale

Le bureau exécutif d’Ennahdha a publié, vendredi 25 mars 2022, un communiqué dans lequel il a souligné que le « coup d’Etat » du 25 juillet a approfondi la crise politique, exacerbé la crise économique et les tensions sociales.

Ennahdha a tenu le chef de l’État pour responsable de l’échec du gouvernement à faire face aux défis économiques, à l’augmentation des prix, à la grave pénurie des produits de base.

Selon le même communiqué, le parti alerte sur les conséquences de la grave dégradation de la situation financière au regard de la dégradation de la note souveraine du pays, de la perturbation de l’économie et de l’absence de mesures effectives dans la loi de finances 2022, notamment au profit des PME. Cela complique l’accord sur un nouveau programme avec le FMI et fait craindre la menace de la faillite de l’État » ajoute le mouvement islamiste dans son post.

Le parti islamiste a déploré l’échec de la consultation nationale. » Cela traduit l’échec du président de la République à démanteler l’Etat et ses institutions et à confisquer la volonté du peuple », lit-on dans le même communiqué, qui appelle à un retour rapide à légitimité constitutionnelle et à la fin de la situation d’exception.

Le parti islamiste a enfin renouvelé son appel à un dialogue national global consacrant la stabilité politique comme condition objective pour formuler des alternatives économiques et sociales et pour la réalisation de réformes majeures dans le cadre de la démocratie participative.

