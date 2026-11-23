Enseignement secondaire : appel à boycotter la plateforme de vie scolaire

La Fédération générale de l’enseignement secondaire, rattachée à l’UGTT, appelle tous les enseignants à boycotter les dispositions du système de « vie scolaire » qui sortent de leurs attributions professionnelles, à commencer par l’enregistrement des absences sur la plateforme numérique.

Ce mot d’ordre est lancé en signe de protestation contre ce que la fédération juge être l’ « obstination » du ministère de l’Éducation. Celui-ci impose ce système, selon elle, malgré ses dysfonctionnements et les perturbations qu’il provoque dans le fonctionnement administratif et pédagogique des établissements.

Invité de l’émission Ahla Sbeh sur Mosaïque FM, le secrétaire général de la fédération, Mohamed Safi, a précisé que les enseignants ne rejettent pas la numérisation en tant que telle. Ce qu’ils refusent, c’est la méthode d’un ministère qui écarte toute concertation avec le syndicat sur les questions de vie scolaire et éducative.

À ses yeux, le récent rappel du ministère, qui demandait aux enseignants de saisir les notes et d’enregistrer les absences, dépasse leurs missions fondamentales. « La mission de l’enseignant est avant tout pédagogique et non administrative », a-t-il insisté.

Mohamed Safi accuse par ailleurs le ministère de se servir de la digitalisation comme d’un « arbre qui cache la forêt », pour masquer ses défaillances et ne pas révéler les conditions difficiles dans lesquelles travaillent les enseignants. Il dénonce enfin une « politique arbitraire et improvisée » dans la gestion du secteur.

Source : Mosaïque FM