Libye : deux navires attaqués au large de Benghazi

Dimanche 22 novembre, les autorités de l’Est libyen ont annoncé que deux navires avaient été attaqués par des drones maritimes au large de Benghazi. Le premier est un bateau russe, qui a pris feu après une explosion dans la base navale de la ville. Le second est un navire marchand, présenté par certains médias comme battant pavillon maltais, touché dans la soirée dans le même port. Aucune des attaques n’a été revendiquée.

Selon le gouvernement de l’Est, le navire russe faisait route vers la Russie et avait fait escale pour se ravitailler en carburant et en provisions, dans le cadre d’accords de coopération entre les deux pays. L’incendie a été maîtrisé, et les autorités assurent que le port, la base navale et leurs dépôts sont intacts. Une enquête a été ouverte avec les autorités russes. Pour la seconde attaque, le ministère de la Santé indique que les membres d’équipage blessés reçoivent des soins, sans en préciser le nombre. La chaîne Alhadath affirme par ailleurs que plus de douze drones maritimes chargés d’explosifs ont été interceptés au large de Benghazi.

Ces attaques surviennent alors que l’Ukraine a intensifié ses frappes à longue portée contre la Russie. La veille, un cargo russe avait été visé en mer Baltique, et un méthanier russe avait coulé début mars au large de la Libye après une frappe que Moscou attribue à Kiev.

La mission de l’ONU en Libye réclame une enquête indépendante et transparente. Le gouvernement de l’Est affirme que la Libye n’est partie à aucun conflit extérieur, et celui de Tripoli refuse que le pays devienne un terrain d’affrontement entre puissances étrangères.

Avec AFP