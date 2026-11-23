Météo en Tunisie : Températures en baisse et vents forts pour ce lundi

La météo de ce lundi 23 novembre 2026 sera caractérisée par un ciel partiellement nuageux sur la plupart des régions, avec quelques éclaircies.

Concernant les températures, elles connaîtront une légère baisse, avec des maximales qui oscilleront entre 21 et 26°C, tandis qu’elles varieront entre 18 et 20°C sur les hauteurs de l’Ouest. Pour ce qui est des températures maximales, celles-ci se situeront entre 20 et 23°C dans les régions du Nord et du Centre, et pourront atteindre 26°C dans certaines régions du Sud.

Le vent soufflera relativement fort près des côtes, notamment dans les régions du Nord et de l’Est. Il sera faible à modéré ailleurs.

La mer sera très agitée, en particulier au large des côtes nord et est.