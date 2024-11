Entretien tÃ©lÃ©phonique entre les chefs de la diplomatie tunisienne et algÃ©rienne

Entretien téléphonique entre les chefs de la diplomatie tunisienne et algérienne

M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, a adressé, ce mardi 19 novembre 2024, ses félicitations à M. Ahmed Attaf, récemment confirmé en tant que Ministre d’État, Ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’Étranger et des Affaires africaines de la République algérienne démocratique et populaire.

Cet échange téléphonique a été l’occasion pour les deux responsables de réaffirmer les liens fraternels et historiques qui unissent la Tunisie et l’Algérie. Ils ont souligné leur engagement à renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines, tout en anticipant les prochaines échéances communes.

Les discussions ont également porté sur la nécessité d’intensifier la coordination et la concertation sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun, témoignant de la volonté des deux pays de consolider leur partenariat stratégique au service de leurs peuples respectifs.

