Environnement : Le gouvernement accÃ©lÃ¨re les grands projets pour lutter contre la pollution et amÃ©liorer la gestion des dÃ©chets

Environnement : Le gouvernement accélère les grands projets pour lutter contre la pollution et améliorer la gestion des déchets

Dans le cadre des efforts pour garantir une meilleure qualité de vie et renforcer le droit constitutionnel à un environnement sain et équilibré, le Chef du gouvernement, Kamel Maddouri, a présidé ce mercredi 22 janvier 2025 la deuxième réunion de la Commission des grands projets. Cette session était consacrée aux problématiques environnementales, notamment la gestion des déchets, la lutte contre la pollution et l’amélioration des infrastructures de traitement des eaux usées.

Une priorité nationale

Lors de cette réunion, Kamel Maddouri a réaffirmé l’importance stratégique du secteur environnemental dans les politiques publiques. Il a souligné que la préservation de l’environnement, la lutte contre les changements climatiques et l’amélioration de la santé des citoyens constituent des priorités absolues. Parmi les axes stratégiques figure la mise en place d’un système intégré de gestion et de valorisation des déchets, avec un accent particulier sur la production d’énergie verte et la création d’emplois dans les zones prioritaires.

Projets en cours et décisions clés

La réunion a permis de passer en revue plusieurs projets environnementaux majeurs, d’identifier les obstacles techniques, financiers et fonciers à leur réalisation, et d’adopter des mesures pour les accélérer. Voici les principaux points discutés :

-Unité de traitement des déchets : Avancée des études pour l’installation de nouvelles unités à Tunis, Ariana, Manouba, Bizerte et Jendouba.

-Déchets ménagers et énergétiques : Début de l’injection de biogaz extrait des déchets au dépôt surveillé de Oued Laya (Sousse) dans le réseau national de gaz à partir de février 2025.

-Stations d’épuration : Finalisation de projets à Gafsa, Mahdia et Kasserine pour le premier trimestre 2025 et lancement des appels d’offres pour d’autres stations dans plusieurs régions.

-Projets régionaux : Mise en œuvre du programme intégré de dépollution du lac de Bizerte avant la fin 2026 et élargissement des stations d’épuration dans diverses régions.

-Initiatives énergétiques : Installation de centrales photovoltaïques dans plusieurs stations d’épuration pour réduire leur empreinte carbone.

Engagement pour des régions prioritaires

Le gouvernement prévoit également d’améliorer les conditions de vie dans les petites municipalités et les quartiers populaires. Un projet spécifique de traitement des eaux usées pour 140 quartiers populaires a été lancé, visant à bénéficier à 261 000 habitants.

Par ailleurs, un effort particulier est dirigé vers la gestion des eaux et des polluants industriels dans les zones du complexe chimique tunisien et de la Compagnie des phosphates de Gafsa, avec des mesures urgentes pour limiter leur impact environnemental.

Gnetnews