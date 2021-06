ES Tunis : Galatasaray offre 5 millions d’euros pour Ben Romdhane

Le milieu de terrain de l’Espérance Sportive de Tunis et de la sélection nationale, Mohammed ali Ben Romdhane serait dans le viseur de Galatasaray. D’après quelques médias turcs, le plus grand club du pays aurait choisi de pister les meilleurs talents émergents des championnats africains et le joueur Sang et Or en fait partie.

Toujours selon les mêmes sources, Galatasaray serait prêt à débourser 5 millions d’euros pour s’attacher les service de Ben Romdhane à partir du mercato estival.

GnetNews