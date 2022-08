ES Tunis : Kingsley Eduwo s’en va au KoweÃ¯t

ES Tunis : Kingsley Eduwo s’en va au Koweït

L’ex attaquant de l’Espérance Sportive de Tunis a trouvé un autre club. Après avoir résilié son contrat avec les Sang et or, Kingsley Eduow va porter le maillot d’Al Araby du Koweït qu’il rejoint sous forme de transfert libre. Le joueur a eu une courte expérience de six mois au parc B où il n’a jamais pu convaincre Radhi Jaïdi ni Nabil Maâloul qui avait rapidement fait savoir aux dirigeants qu’il voudrait libérer une case d’étranger en laissant partir qui sera occupé par l’Algérien, Benayed.

