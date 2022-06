ES Tunis : Le FC Porto se place pour Ben Romdhane ?

Le milieu de l’Espérance Sportive de Tunis est dans le viseur de plusieurs clubs européens. D’après le journaliste sportif français, Sébstien Denis, cinq clubs seraient intéressés par Mohammed ali Ben Romdhane. En France, il s’agit de Rennes et de Montpellier. En Belgique, c’est Anderlecht et Antwerp qui suivent le joueur Sang et or.

Denis a aussi souligné que le club portugais du FC Porto se serait renseigné sur Ben Romdhane.

GnetNews