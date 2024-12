ES Tunis-Mercato : Elyes Bouzaiene tout proche du parc B

Le latéral droit tuniso-suédois, Elyes Bouzaiene est tout proche de signer en faveur de l’Espérance Sportive de Tunis. Le joueur et son agent auraient accepté l’offre présenté par les responsables Sang et or et le joueur devrait arriver dans les prochains jours pour la visite médicale et la signature du contrat.

Agé de 27 ans, Bouzaiene a toujours évolué en Suède avec plusieurs clubs. Le dernier est Vasteras SK. Sa valeur marchande est d’environ 470 milles euros.

GnetNews