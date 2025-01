ES Tunis : Moeztez Zaddem rejoint Ghazl Al Mahalla en Egypte

Comme annoncé en début de semaine, le jeune milieu de terrain Moetez Zaddem quittera le parc B. En rupture totale avec les Sang et or, le joueur va revenir à nouveau en Egypte. Cette fois, il ira renforcer les rangs du club de Ghazl Al Mahalla où il retuvera un ex espérantiste, à savoir Mohammed Ali Ben Hammouda.

Cette transaction rapportera environ 750 000 dinars à l’Espérance Sportive de Tunis.

GnetNews