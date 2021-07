ES Tunis : Radhi Jaïdi est le nouvel entraîneur ?

L’Espérance Sportive de Tunis est en passe de trouver un accord avec le coach Radhi Jaïdi. Selon plusieurs sources proches de l’entourage du club Sang et Or, les pistes Maâloul et Vanderbroeck sont définitivement abandonnées et c’est l’ex défenseur central qui devrait finalement prendre la place de Mouine Chaâbeni.

GnetNews