ES Tunis : Raed Fedâa de retour au bercail

A quelques heures de la clôture de la session du mercato, le milieu de terrain Raed Fedâa est officiellement revenu au parc B.

Parti en début d’année pour rejoindre un club croate, le joueur n’y a finalement jamais joué et s’est excusé auprès des dirigeants Sang et Or avant de s’engager pour les deux prochaines saisons.

GnetNews