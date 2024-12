ES Tunis-Reghecampf : « Objectif victoire et leadership »

À la veille du très attendu match face à Pyramids FC, le coach de l’Espérance Sportive de Tunis s’est exprimé durant la conférence de presse. Visiblement déterminé et ferme, Reghecampf a déclaré : « Nous jouons un match très important sur notre terrain contre un excellent adversaire. Demain soir, il faudra être très appliqués et déterminés pour aller chercher la victoire. Nous devons très bien jouer. L’objectif de ce match est clair. Il faut gagner et prendre la tête du classement de notre groupe ».

GnetNews