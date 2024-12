ES Tunis : Vers la rÃ©cupÃ©ration de BelaÃ¯li et TougaÃ¯ Pour Sagrada

ES Tunis : Vers la récupération de Belaïli et Tougaï Pour Sagrada

Les deux Algériens étaient absents, dimanche, face à la JS Omran en championnat. Blessés, Amine Tougaï et Youssef Belaïli ont été épargnés par le coach Reghecampf et le staff médical des Sang et or continue à les suivre de très près. Selon les dernières nouvelles, ils devraient être à nouveau opérationnels dès le prochain match.

L’Espérance se déplacera mercredi en Angola pour y affronter, vendredi, l’équipe de Sagrada Esperança dans le cadre de la deuxième journée de la ligue des champions d’Afrique.

GnetNews